तुम्हारी पसंद बनकर रहूं मैं ताउम्र, बस इतना ही काफी है

बिन मांगे तुम ने जितना मुझे दे दिया, वो काफी है,

तुम्हारी पसंद बनकर रहूं मैं ताउम्र, बस इतना ही काफी है,

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59 मिनट पहले