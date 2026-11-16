नयी बात तो यह है सनम कि प्यार अब हद से ज्यादा है सनम

तुम से प्यार है मुझे यह तो बहुत पुरानी बात हो गई,

नयी बात तो यह है सनम कि प्यार अब हद से ज्यादा है सनम,

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36 minutes ago