दोराहे पर खड़ा हूं, जिंदा तो हूं मैं पर तुम पर मर बैठा हूं

सांसे और धड़कनें मेरे पास है सनम बस दिल तुम्हारे पास है,

दोराहे पर खड़ा हूं, जिंदा तो हूं मैं पर तुम पर मर बैठा हूं,

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एक घंटा पहले