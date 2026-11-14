तेरी एक झलक ही काफी है, मुझे ठीक होने के लिए

तुम मरहम भी है, तुम जख्म भी देती है मुझे,

तेरी एक झलक ही काफी है, मुझे ठीक होने के लिए,

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एक घंटा पहले