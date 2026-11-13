तुम पहले मेरी मुहब्बत थी फिर तुम जान बन गई हो

तुम कहती हो मेरी फ़िक्र मत करो, फ़िक्र तो होगी ही ना पागल,

तुम पहले मेरी मुहब्बत थी फिर तुम जान बन गई हो,

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53 minutes ago