तलब होगी देखने की

हर पल तुम्हें देखने की तलब रहती है इसलिए तेरे बारे में लिखता हूं,

मैं कुछ ऐसा लिखता हूं तेरे बारे में कि,

पढ़ने वालों को बार बार तलब होगी तुम्हें देखने की,

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एक घंटा पहले