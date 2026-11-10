तू धरती का चांद है

तू धरती का चांद है और मैं धरती पर सितारा हूं,

लोग तुम्हें दूर से देखते हैं, करीब से देखने का हक मेरा है

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एक घंटा पहले