तू मेरी महबूब है

तू मेरी महबूब है शायद इसीलिए तेरी हंसी गजब लगती है,

तेरी हंसी कातिल भी है और दर्द, ग़म की दवा भी है,

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एक घंटा पहले