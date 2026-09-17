शतरंज की चाल

मुहब्बत आजकल शतरंज की चाल जैसी हो गई यार,

हर हसीना, आशिक मात देने के चक्कर में हैं,

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1 hour ago