शक हो रहा है मुझे

एक वो समय था जब तेरी अदाओं, लहज़े, जादू पर भी यकीन कर लेता था,

आज एक वो समय है कि तुम्हारी सच्चाई पर भी शक हो रहा है मुझे,

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एक घंटा पहले