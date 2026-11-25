मगर दिल से दिल का लगाव हो तो अहसास नहीं बदलता

समय बदलता है, समय के साथ इंसान भी बदल जाता है,

मगर दिल से दिल का लगाव हो तो अहसास नहीं बदलता,

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49 minutes ago