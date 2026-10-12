संभल ए मेरे दिल

संभल ए मेरे दिल किसी की मुहब्बत के राथ बे पर्दा ना हो जाए,

मेरी क्या बहुतों की कहानियां अनकही, अनसुनी रह जाती हैं,

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एक घंटा पहले