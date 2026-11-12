मैं तो तुम्हारी बिंदी पर सब कुछ हार चुका हूं

अपने जिस्म का गुरुर मुझे मत दिखाओ

मुझे तेरे जिस्म का तिल नहीं गिनना है,

मैं तो तुम्हारी बिंदी पर सब कुछ हार चुका हूं,

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एक घंटा पहले