पर तुमने एक पल भी नहीं लगाया कसमें,वादो को तोड़ने में

मैं ने अपना सब कुछ लुटा दिया तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने में,

पर तुमने एक पल भी नहीं लगाया कसमें,वादो को तोड़ने में,

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50 मिनट पहले