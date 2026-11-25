रात के अंधेरे में मिलना

दुनिया के सामने मेरे होंठों पर मुस्कान ही रहेगा सनम,

अगर मेरी खैरियत पूछनी हो तो रात के अंधेरे में मिलना सनम,

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एक घंटा पहले