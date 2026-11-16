रहोगी कब तक चुप

रहोगी कब तक चुप तुम, फिर से बात की शुरुआत कर लो मुझ से,

होंठों से ना सही अपनी नजरों से ही बात कर लो,

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35 मिनट पहले