प्यार करने की तलब

पहले प्यार करने की तलब बढ़ाओं फिर हमने प्यार करना सनम,

जब इश्क ना संभले तुम से तब अपने प्यार का इजहार करना सनम,

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47 मिनट पहले