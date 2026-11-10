पूरे दिन की बात

पूरे दिन की बात कौन करता है सनम,

तड़प एक उम्र की भी पूरी उम्र की नींद लें जाती है,

वो पल ही खास होता है जब कोई दिल के पास होता है,

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एक घंटा पहले