पल दर पल जलता हूं मैं

कैसे बताऊं मैं तुम्हारे इंतज़ार के पल कितने बेरहम होते हैं सनम,

पल दर पल जलता हूं मैं तेरे साथ बिताने के कछेक पल,

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52 मिनट पहले