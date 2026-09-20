पहले रोबार्ट थी तुम

बैलून जब फूल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, पहले क्या थे,

इसीलिए तुम यह मत भलना मेरे करीब आने से पहले रोबार्ट थी तुम,

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47 मिनट पहले