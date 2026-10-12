और कुछ नहीं सनम

शिकवा शिकायत तो है पर जो भी है वो मुझेअपने से है,

तुम से तो हमेशा इश्क ही होता, और कुछ नहीं सनम,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले