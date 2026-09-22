नियत तो एक पल में बदल जाती है

आज के जमाने में भरोसा तो खुदा पर भी नहीं है,

फिर तुम्हारी जैसी हसीनाओं पर क्या भरोसा भरोसा करे,

आशिकों की औकात, नियत तो एक पल में बदल जाती है,

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एक घंटा पहले