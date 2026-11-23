नशा ही नशा है तो बहक जाने का मेरा भी मन करता है

तुम को देखकर जरा नशा तेरा भी है, कुछेक नशा मौसम का भी है,

नशा ही नशा है तो बहक जाने का मेरा भी मन करता है,

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एक घंटा पहले