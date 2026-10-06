नमक हराम मत होना

मैं तो तेरी मुहब्बत का दामन को तैयार हूं सनम,

बस केवल एक ही शर्त है कभी नमक हराम ना होना सनम,

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50 मिनट पहले