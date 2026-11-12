निहारते रहना जी भर भर कर

तुम मुझे ताउम्र निहारते रहना आंखें,जी भर भर के,

मैं दीवाना हुआ जा रहा हूं तुम्हारा, तुम्हारे इस अंदाज के,

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एक घंटा पहले