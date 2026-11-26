ना कोई सुकून की दवा

तेरी सूरत ना कोई मरहम है,ना कोई सुकून की दवा,

तुम अगर दिख जाओ तो बेचैनियां, धड़कनें और बढ़ जाती है,

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16 minutes ago