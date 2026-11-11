तड़प जाओगी तुम मेरी मुहब्बत में

ना जलाओ मुझे इशारा की आग में सनम, मेरा चिनगारियों से संपर्क है,

तड़प जाओगी तुम मेरी मुहब्बत में, मैं इस कदर मुहब्बत करता हूं तुम से,

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एक घंटा पहले