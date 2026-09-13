इसीलिए तो तुम को तब तक मुझ से मुहब्बत नहीं हुई

इश्क होना हो तो पहली नजर में हो जाती है सनम,

मेरी नज़र में ही शायद कोई कमी है,

इसीलिए तो तुम को तब तक मुझ से मुहब्बत नहीं हुई,

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44 मिनट पहले