मुहब्बत में जलाया है

मेरी एक दोस्त है, जिसे किसी ने मुहब्बत में बहुत जलाया है,

मुहब्बत की धूप में जलकर वो अंत में मेरी शायरी की छांव बैठ गई,

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एक घंटा पहले