रखना हो अगर जिस्म का रिश्ता तो, शादी कीजिए सनम

रखना हो अगर जिस्म का रिश्ता तो, शादी कीजिए सनम,

और अगर मेरी आत्मा,रुह को छूना हो तो मुझ से मुहब्बत कीजिए,

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एक घंटा पहले