मुहब्बत की नजर

यादें उसी की आती हैं, जिनसे दिल को को नाता रिश्ता है,

हर इंसान के चेहरे को मुहब्बत की नजर से नहीं देखा जाता,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

48 मिनट पहले