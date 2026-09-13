मुहब्बत की डिग्री

बहुत सारी डिग्रियां है तुम्हारे पास, सनम, लेकिन मुहब्बत की डिग्री नहीं है,

पर छलकती आंखों से इश्क की जुबान ना पढ सकी तो अनपढ़ हैं तू

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44 मिनट पहले