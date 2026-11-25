मुहब्बत का नशा

तेरी मुहब्बत, इश्क का नशा उतारने के लिए,

मुझे एक नहीं कई हसीनाओं की मुहब्बत का नशा करना पड़ता है,

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एक घंटा पहले