मुहब्बत हो गई है

जमाने के लोगों को खबर हो गई है, मुझे तुम से मुहब्बत हो गई है,

लेकिन किसी को यह नहीं मालूम है, मुझे तेरा मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है,

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एक घंटा पहले