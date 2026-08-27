मुहब्बत गुजर जाती है

अक्सर प्यार में झिझक के फर्श पर उम्र, समय ढल जाता है,

कई बार अहसास होकर भी मुहब्बत हाथ से गुजर जाती है

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एक घंटा पहले