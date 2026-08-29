मेरी ख्वाहिशें मर गई

ना जाने कब मेरी ख्वाहिशें मर गई है अब,

तुम आओ या मत आओ अब मुझे तेरा इंतज़ार नहीं है,

मैं चारों तरफ़ देखता हूं पर तुम्हारी तरफ नहीं,

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43 मिनट पहले