मेरा क्या कसूर

अपने हुस्न से आग लगाना तो हसीनाओं का काम है सनम,

मुहब्बत में अगर कोई मेरी वफादारी स जलता है है तो मेरा क्या कसूर, सनम,

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एक घंटा पहले