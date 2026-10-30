मेरी पहली मुहब्बत

मेरी पहली मुहब्बत , मेरी जान जान हो तुम, इसीलिए जलन होती है,

मेरा बस चले तो किसी को तुम्हारा नाम तक ना लेने दूं,

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53 मिनट पहले