मेरी नजरें जिद्दी है

मेरी नजरें जिद्दी है इसका कोई इलाज नहीं है ,

ये नजरें तो बस तेरा दीदार चाहती है,

खामोश रहना मैं भी सीख रहा हूं,

मगर मेरी ये आंखें कभी कभी बगावत कर देती हैं,

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एक घंटा पहले