मेरा खुदा नाराज हो गया

{"_id":"6ad38f73859dc1b6e2032c8e","slug":"dn-chaubey-mara-khatha-naraja-ha-gaya-2026-10-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u093e \u0916\u0941\u0926\u093e \u0928\u093e\u0930\u093e\u091c \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}