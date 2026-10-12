मेरे करीब है तू

तेरी एक झलक पाने को तरसता हूं मैं लेकिन ख्वाब तो जिंदगी भर निहारने का है,

हकीकत में कोसों दूर है तू ,

पर लगता है जैसे हर पल मेरे करीब है तू

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एक घंटा पहले