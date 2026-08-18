मंजिल ही बदल लिया

एक झलक देखने और पूरी जिंदगी निहारते रहने का वादा था तेरा,

लेकिन बिना कुछ बताए तुम ने तो मंजिल ही बदल लिया।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले