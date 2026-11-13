शब्द तो सिर्फ एक नुमाइश है सनम

मानो तो मुहब्बत तो सिर्फ एक शब्द है, पर मुहब्बत का तुम अहसास हो,

शब्द तो सिर्फ एक नुमाइश है सनम, जज्बात मेरे तो तुम हो सनम,

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58 मिनट पहले