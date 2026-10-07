मुझे तेरी आदत सी है

मैं हर किसी पर नहीं मरता हूं यार, मेरे लिए तुम्हीं काफी हो,

हर किसी पर मरा तो एलर्जी हो जाएगी, क्यों मुझे तेरी आदत सी है,

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एक घंटा पहले