मुझे पढ़ती है

मोड़ कर रखा मैं ने अपने किताब ए इश्क का पन्ना पढ़ने के लिए,

वो कौन है जो मुझे मेरे बाद पढ़ती है,

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एक घंटा पहले