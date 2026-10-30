मजबूर कर दिया

मैं ने अपनी मर्जी नहीं बदला है अपने आप को,

तुम ने मजबूर कर दिया मुझे बदलने पर,

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54 मिनट पहले