मैं वाकिफ नहीं था फरेब से

मैं वाकिफ नहीं था तुम्हारे आज के फरेब से, चेहरे पर लगाए नाकाब से,

मुझे तो लगा था जैसे तुम पहले थी, बाद में वैसे ही रहेगी,

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52 मिनट पहले