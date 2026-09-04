मैं नहीं देखता

तुम मेरे पीठ पीछे वफ़ादार हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम,

लेकिन मैं नहीं देखता, जानता कुछ, पर खुदा तो सब कुछ देखता, जानता है,

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एक घंटा पहले