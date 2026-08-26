महसूस करता हूं तुम्हें

सफर खत्म होने को है और मुसाफिर बनकर तुम दिल में रहती है,

तुम साथ रहती नहीं है, तुम दूर रहती नहीं है, यादों में महसूस करता हूं तुम्हें,

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56 minutes ago