मुहब्बत खत्म नहीं होता

जो चले जाते हैं इस जहां से वो सिर्फ यादों में रह जातें हैं,

मुहब्बत कभी खत्म नहीं होता,बस एक इंतजार में रह जाता है सनम,

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एक घंटा पहले